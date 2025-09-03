PMSE detalha plano de segurança para final inédita da Copa do Nordeste

A Polícia Militar de Sergipe detalhou o plano de segurança para a partida histórica entre os times Confiança (SE) e Bahia (BA), válida pela final da Copa do Nordeste, que acontecerá na noite desta quarta-feira (3), na Arena Batistão, em Aracaju. A operação, que mobilizará 350 policiais militares, tem como objetivo garantir a tranquilidade do evento que deve atrair um público superior a 10 mil pessoas.

O planejamento da PMSE dividirá sua atuação policial em diferentes frentes para cobrir todas as necessidades de segurança do jogo. A ação contará com o apoio de diversas unidades especializadas, como o Regimento de Polícia Montada (RPMon), o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), o Comando de Policiamento Militar Especializado (CPME), o Grupamento Especial Tático (Getam) e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), que atuarão em nove pontos estratégicos.

Dentro do estádio, a segurança será garantida pela patrulha do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) e o uso de cães do Canil Central (CIPCães). O plano prevê uma divisão de setores e um patrulhamento específico nas áreas destinadas às torcidas do Confiança e do Bahia, com um espaço de dois setores entre elas. A fiscalização e o desarmamento serão reforçados nos pontos de acesso ao estádio.

Para monitorar a movimentação das torcidas em pontos de grande fluxo, policiais farão o patrulhamento em seis terminais de transporte público, considerados chave para a operação. A operação contará com reforço de policiais adicionais, posicionados em cinco pontos estratégicos.

A Polícia Militar reforça que, embora não haja histórico de incidentes graves entre as torcidas organizadas das duas equipes, o planejamento robusto visa garantir que a partida transcorra sem ocorrências, proporcionando segurança e tranquilidade a todos os torcedores que comparecerem à final. A coordenação geral da operação está a cargo do coronel George da Silva Melo.

Fonte e foto SSP