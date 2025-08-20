PMSE e FICCO apreendem 9 kg de cocaína no Parque dos Faróis

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), em uma ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SE), apreenderam 9 kg de cocaína e prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. A operação foi registrada no final da manhã desta quarta-feira, 20.

As equipes receberam informações de que uma quantidade significativa de drogas havia sido entregue em uma residência na Rua Girassol, no conjunto Parque dos Faróis. No local, o avô do suspeito, que era o destinatário da droga, autorizou a entrada dos policiais. Durante as buscas, foram encontrados cinco tabletes de cocaína, uma balança de precisão e um invólucro com pó branco no quarto do infrator.

Ainda durante as diligências, os policiais localizaram e abordaram o veículo utilizado para a entrega da droga, um Chevrolet Onix cinza, conduzido pelo suspeito conhecido como “Coroa”. Questionado, ele confessou que, a mando de um indivíduo conhecido como “Júnior”, residente no Loteamento Pai André, havia realizado várias entregas de drogas em diferentes bairros de Sergipe, incluindo Coroa do Meio e Loteamento Neuzice Barreto. No interior do veículo, foram encontrados mais 9 kg de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao infrator e todo o material apreendido — incluindo a droga, a balança de precisão, um celular, as chaves do carro e o veículo Onix — foi encaminhado para a sede da Polícia Federal para a lavratura do flagrante.

Fonte: Ascom PM/SE