PMSE flagra desmatamento em unidade de conservação da Barra dos Coqueiros

Durante ação de fiscalização ambiental na manhã deste sábado (31), a Companhia Independente de Polícia Ambiental (CIPam) flagrou o desmatamento de uma área situada no Parque Estadual do Marituba, no município da Barra dos Coqueiros.

Duas pessoas foram conduzidas à delegacia, logo após a abordagem dos militares. Os suspeitos utilizavam estrovenga, gadanhos e facas para desmatar a vegetação nativa.

Por se tratar de uma unidade de conservação de proteção integral, a legislação ambiental prevê a conservação irrestrita da biota e dos processos ecológicos envolvidos no local. Nesse sentido, os envolvidos podem ser penalizados com reclusão de até cinco anos.

Fonte e foto PM/SE