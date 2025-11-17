PMSE garante encerramento tranquilo e seguro no último dia e foliões se despedem do Pré-Caju na Orla

Os foliões se despediram do Pré-Caju 2025 neste domingo (16), na Orla da Atalaia, em Aracaju, embalados por Bell Marques, Léo Santana, Natanzinho Lima e Timbalada, Larissa Costa, Rafa e Pipo Marques, Éric Land, Zé Neto e Cristiano e Parangolé

O Pré-Caju 2025 teve início na sexta-feira com a programação no Camarote Aju.

A Prefeitura de Aracaju, por meio de ações integradas com as secretarias e órgãos municipais, montou um grande esquema de segurança, limpeza, saúde e organização e garantiu a folia no Pré-Caju 2025.

A Polícia Militar assegurou um encerramento tranquilo e conduziu o reencontro de uma criança com sua mãe.

A PMSE atuou de forma intensa e integrada no terceiro e último dia do Pré-Caju, garantindo a tranquilidade dos milhares de foliões que participaram da maior prévia carnavalesca do país.

Com um planejamento estratégico envolvendo diversas Unidades Especializadas — a exemplo do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) e as equipes da Ronda Maria da Penha — a Corporação manteve presença firme e constante em todo o circuito, reforçando a sensação de segurança e promovendo um ambiente propício para a diversão com responsabilidade.

Durante a festa, uma situação destacou o comprometimento e a sensibilidade dos policiais militares. A pequena Mhaya, que havia se desencontrado da mãe, Rayssa, foi prontamente acolhida pelas equipes que atuavam no evento. Com ação rápida, comunicação eficiente e cuidado especial, os militares iniciaram as buscas e localizaram a responsável em poucos minutos, garantindo um reencontro seguro e emocionante entre mãe e filha.

Casos como esse evidenciam o compromisso da Polícia Militar com a proteção integral da população, especialmente de crianças e grupos vulneráveis. O trabalho desenvolvido vai além do policiamento ostensivo: envolve humanidade, atenção e dedicação contínua.

O Comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, acompanhou pessoalmente o policiamento durante todos os dias do Pré-Caju.

“O sucesso da operação é resultado direto do empenho e profissionalismo dos policiais empregados, que atuaram de forma coordenada, técnica e comprometida para assegurar ordem, tranquilidade e bem-estar à sociedade sergipana”, ressaltou o Comandante-geral.

A Polícia Militar reforça que o encerramento seguro do Pré-Caju 2025 é fruto da integração entre as Unidades, do planejamento rigoroso e do trabalho incansável dos homens e mulheres da Corporação, que mais uma vez demonstraram preparo, dedicação e compromisso com a segurança pública.

Com informações e foto da PM/SE