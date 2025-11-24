PMSE intensifica presença nas feiras livres e garante a tranquilidade de feirantes

A Polícia Militar de Sergipe iniciou, em agosto deste ano, uma estratégia dedicada ao reforço do policiamento ostensivo nestes espaços. Neste domingo (23), a operação completou mais um ciclo de atuação com saldo positivo: a aprovação de quem trabalha e de quem frequenta as feiras da capital.

A iniciativa emprega o uso estratégico de novas Bases Comunitárias Móveis, equipamentos que funcionam como referência de segurança local, além de equipes de policiais militares treinados especificamente na filosofia de policiamento comunitário. O objetivo é ir além da vigilância: é estreitar laços, ouvir as demandas e garantir que a tradição da feira livre — seja pela busca de alimentos mais baratos ou pelo encontro de vizinhos — ocorra em paz.

A operação acontece em escala extraordinária, cobrindo os dias de maior movimento (de sexta a domingo), sempre das 06h às 14h.

Segurança para quem produz e vende

A presença da farda traz alívio imediato para quem movimenta a economia. A comerciante Michele Barreto, que se desloca semanalmente do município de Moita Bonita para a capital, sentiu a diferença. Trabalhando na feira do conjunto Bugio neste domingo, ela destacou a redução do risco de assaltos.

“Todos os domingos saímos de Moita Bonita para vender os nossos produtos aqui no Bugio, e perceber a presença da polícia é total segurança. Queira ou não, tem sempre um risco, porque sempre trabalhamos com dinheiro em espécie. Saber que a PM está sempre aqui deixa a gente muito tranquila para trabalhar,” relatou a comerciante.

Policiamento Comunitário

Para os moradores, a Base Móvel tornou-se um ponto de referência. A senhora Ana Lúcia, moradora do Conjunto Bugio, aproveitou a manhã de domingo na feira local e fez questão de elogiar a sensação de proteção. Além da segurança, ela destacou o lado humano da Corporação, evidenciado na interação com as novas gerações.

Segundo a moradora, a alegria do seu neto é visível sempre que ele vê os policiais, reforçando a imagem da PMSE como uma força amiga e protetora das famílias sergipanas.

Programação

Para garantir a cobertura em diversos pontos da cidade, a PMSE estabeleceu um rodízio estratégico de atuação nas feiras livres:

Sexta-feira: Feiras dos bairros Agamenon Magalhães e Castelo Branco.

Sábado: Feiras dos bairros Santo Antônio e Grageru.

Domingo: Feiras dos bairros Bugio e América.

Com essa ação continuada, a Polícia Militar de Sergipe reafirma seu compromisso de Servir e Proteger, atuando lado a lado com a comunidade para construir um ambiente de convivência cada vez mais seguro e acolhedor.

Fonte e foto SSP