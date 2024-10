PMSE participa de vistoria integrada para a segurança do Pré-Caju

Na preparação para o evento Pré-Caju 2024, a Polícia Militar de Sergipe, em conjunto com os demais órgãos de segurança pública, realizou uma vistoria integrada na área onde ocorrerá a festa, na Orla de Atalaia. A ação que aconteceu na última quarta-feira, 16, foi conduzida pelo Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), e teve como foco principal a avaliação do fluxo de veículos, com atenção especial às interrupções necessárias e aos acessos que serão disponibilizados para o evento.

Durante a vistoria, as equipes analisaram minuciosamente as condições de tráfego na região, buscando estratégias eficientes para minimizar transtornos e garantir a segurança dos participantes. O tenente-coronel Thiago Costa destacou a importância desse planejamento antecipado, afirmando que “a segurança de todos os envolvidos no Pré-Caju é nossa prioridade, e um planejamento bem estabelecido contribui para a efetividade das medidas adotadas”.

Além disso, foram reavaliadas as medidas de segurança implementadas no ano anterior, com o objetivo de identificar possíveis falhas e introduzir melhorias. Essa análise permitirá que a organização do evento corrija possíveis erros do passado, assegurando uma experiência segura e tranquila para todos os foliões.

Ainda de acordo com o tenente-coronel Thiago Costa, questões como a localização dos postos de comando da Polícia Militar e das cabines de desarmamento também foram alvos de avaliações por parte da Corporação.

A colaboração entre as diferentes instituições de segurança reflete o comprometimento conjunto em assegurar uma realização bem-sucedida do Pré-Caju 2024. Agora, com ajustes aprimorados e estratégias atualizadas, o evento promete não apenas divertir, mas também oferecer a segurança necessária para que todos aproveitem ao máximo essa grande celebração do estado de Sergipe.

Fonte: Ascom PM/SE