PMSE premia policiais destaques e apresenta relatório da gestão 2023/2024

Na manhã desta quinta-feira, 16, a Polícia Militar de Sergipe apresentou os resultados operacionais de 2023/2024 e premiou policiais militares que se destacaram ao longo do período. A solenidade contou com a presença do comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, e foi realizada no auditório do Quartel do Comando Geral (QCG), em Aracaju.

O evento reuniu representantes do Comando Geral e comandantes de diversas unidades operacionais. Ainda na cerimônia, houve a entrega de premiações aos militares que se destacaram no serviço operacional como forma de reconhecimento pelos bons serviços prestados à sociedade sergipana.

Para o comandante-geral, os resultados positivos dos dados operacionais são reflexos dos bons serviços executados. O coronel ainda destacou as melhorias administrativas, estruturais e operacionais da Corporação nesses dois anos de comando da Polícia Militar. “Esse é um evento de reconhecimento do Comando da Corporação aos policiais militares pelo trabalho prestado à sociedade sergipana, ao longo desse período. Tivemos muitas mudanças positivas, e tenho a certeza de que elas continuaram”, ressaltou.

“Segurança pública de qualidade é o compromisso com os direitos individuais do cidadão sergipano e de todos aqueles que visitam o estado de Sergipe. Aproveito para afirmar que cuidar dos nossos policiais e dar atenção aos nossos comandantes são essenciais para uma boa prestação de serviço”, complementou o comandante-geral.

O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) foi um dos destaques operacionais com a primeira colocação nas categorias apreensão de arma de fogo e apreensão de drogas no âmbito do Comando de Policiamento Militar da Capital. Para o comandante da unidade, tenente-coronel Victor Anderson, esse reconhecimento é fruto da doutrina estabelecida não só para os integrantes do BPRp, mas para toda a Corporação.

“Agradeço ao coronel Ribeiro pelo trabalho desenvolvido e pelos diversos investimentos no batalhão e em todas as demais unidades operacionais da Polícia Militar. Por meios dos investimentos na tropa, os índices criminais vêm diminuindo, e tendem a decrescer cada vez mais. É com inteligência e planejamento que vamos aumentar as apreensões e dar mais qualidade nas prisões, a fim de que a Polícia Militar de Sergipe continue crescendo e prestando um serviço, ainda melhor, para a população”, frisou.

O sargento Gerômino Menezes, integrante do 3º Batalhão de Polícia Militar, também foi destaque no ano de 2024, e ressaltou a importância do aprimoramento policial. Para ele, a constância do treinamento da tropa e do tirocínio policial resultam em dados positivos para a sociedade e a Corporação. “Essa premiação é fruto do bom serviço prestado e faz parte valorização policial. Agradeço ao comandante do 3º BPM, coronel Anselmo, e ao comandante-geral pelo reconhecimento do trabalho que vem sendo executado”, afirmou.

Ainda na cerimônia, o comandante-geral foi homenageado pelo excelente desempenho na gestão da PMSE durante o biênio 2023/2024 e por sua busca incessante pela valorização da tropa.

