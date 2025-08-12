PMSE PRENDE CASAL POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NO BAIRRO COROA DO MEIO, EM ARACAJU

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam em flagrante na tarde da última segunda-feira (11), um casal por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, nas proximidades do Acarajé da Rita, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

A ação teve início após a equipe receber informações, indicando que um homem estaria portando uma arma de fogo na região. Com a aproximação das viaturas, o suspeito e sua companheira tentaram fugir, mas foram detidos logo em seguida.

Durante a abordagem, foi encontrado no bolso do homem um invólucro contendo maconha. Questionado, o suspeito admitiu comercializar drogas e utilizar armas para defesa pessoal.

Em seguida, foi realizada busca no imóvel utilizado pelo casal. No local, os policiais apreenderam dois revólveres calibre .38, 12 munições intactas, 1.6 kg de maconha, 4 g de cocaína em 11 invólucros tipo “zip‑lock”, duas balanças de precisão, uma mochila preta e quatro celulares.

Os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Com informações e foto da PMSE