PMSE PRENDE CONDUTOR POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E TENTATIVA DE SUBORNO DURANTE FESTA DA MANDIOCA

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam em flagrante na madrugada deste domingo (29), um condutor por embriaguez ao volante e corrupção ativa durante a Festa da Mandioca na Praça do Gomes, em Lagarto.

A equipe realizava patrulhamento na Praça Geremias Monteiro quando avistou um veículo realizando manobras perigosas em via pública e acabou colidindo com outro automóvel que estava estacionado.

Ao se aproximarem dos veículos, os policiais constataram que o condutor do primeiro carro apresentava sinais visíveis de embriaguez, com dificuldade de locomoção e fala incoerente. Ele ainda se mostrou agressivo e pouco colaborativo.

Após a abordagem inicial, o proprietário do segundo veículo foi acionado para verificar os danos em seu automóvel. O causador da colisão, então, ofereceu a quantia de R$ 200,00 ao dono do carro atingido para a reparação dos prejuízos.

Durante a busca veicular no primeiro automóvel, o suspeito retirou cerca de R$ 300,00 da carteira e ofereceu à guarnição para ser liberado. Os policiais deram voz de prisão pelo crime de corrupção ativa. Ele se recusou a cooperar e se tornou ainda mais agressivo, precisando ser algemado.

Em seguida, ele foi encaminhado a uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), unidade especializada em trânsito presente na área do evento. Voluntariamente, ele se submeteu ao teste do etilômetro, que registrou 1.10 mg/L, confirmando a embriaguez.

Os envolvidos foram conduzidas à Delegacia Regional para as providências cabíveis.

Com informações e foto PM/SE