PMSE PRENDE HOMEM COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NA BARRA DOS COQUEIROS

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam em flagrante na tarde desse sábado (25), um homem por porte ilegal de arma de fogo, no Povoado Olhos D’Água, no município Barra dos Coqueiros.

A ação foi desencadeada após denúncia anônima sobre som alto e a presença de um indivíduo armado em uma residência na Rua Francisco Guilherme.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o portão da residência aberto. Ao perceber a presença dos policiais, correu em direção ao banheiro na tentativa de se desfazer da arma. Ele foi rapidamente alcançado e abordado pela equipe.

Em poder do infrator foi encontrado e apreendido um revólver de calibre .38, com a numeração suprimida, carregado com seis munições – sendo quatro intactas e duas percutidas.

Durante a abordagem, o homem confessou aos policiais que utilizava tornozeleira eletrônica, mas alegou que o equipamento estava danificado.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE