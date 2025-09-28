PMSE prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio em Tobias Barreto

Em uma ação rápida, a Força Tática do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) efetuou na noite desta sexta-feira (26), a prisão em flagrante de um homem de 43 anos suspeito de tentativa de feminicídio, no município de Tobias Barreto.

A ocorrência teve início por volta das 23h, quando uma guarnição do 11º BPM foi acionada para socorrer uma mulher de 37 anos, vítima de agressão por arma branca no Conjunto Vila Verde, Bairro Jardim. Os policiais militares prestaram o primeiro atendimento e a conduziram imediatamente a uma unidade hospitalar.

Enquanto a vítima recebia cuidados médicos, a equipe da Força Tática recebeu informações cruciais de populares sobre o paradeiro do suspeito.

Segundo a denúncia, ele teria se escondido na residência onde o crime ocorreu, localizada na Rua Lagarto.

Diante da informação, os militares se deslocaram ao local. Ao adentrarem a residência, encontraram o suspeito, que recebeu voz de prisão. A faca utilizada do crime foi apreendida.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante e a adoção das demais medidas legais cabíveis.

Com informações da PM/SE