PMSE prende homem por agressão e descumprimento de medida protetiva

Policiais do 1° Batalhão (1° BPM) prenderam um homem de 21 anos, suspeito de agredir sua ex-companheira, no Conjunto 17 de Março, na noite dessa sexta-feira (27).

Após o acionamento, uma equipe do 1° BPM chegou ao local dos fatos e encontrou a vítima com sangramento no rosto. Ela relatou ter sido agredida por seu ex-companheiro, que ainda estava na residência.

No interior do imóvel, os policiais constataram a presença de uma poça de sangue, confirmando a agressão. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante.

A vítima informou que as agressões são recorrentes e que já havia uma medida protetiva expedida pela justiça em seu favor. Ela foi prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital Fernando Franco para receber atendimento médico.

O suspeito, por sua vez, alegou ter lesionado a mão durante a agressão e foi levado ao Hospital Nestor Piva antes de ser conduzido ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) para as medidas legais cabíveis.