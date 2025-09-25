PMSE PRENDE HOMEM POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CULTIVO DE MACONHA NO BAIRRO AMÉRICA, EM ARACAJU

Nesta quarta-feira (24), a Polícia Militar de Sergipe, por meio do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), prendeu um homem pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e cultivo de entorpecentes. A ação ocorreu em uma residência na Rua Nova Paraíba, no Bairro América, em Aracaju.

A ocorrência teve início após a equipe do Getam receber uma denúncia anônima indicando que um homem estaria cultivando maconha em sua residência e que, em posse de uma arma de fogo, teria ameaçado populares no último fim de semana.

Diante das informações, os militares se deslocaram ao endereço indicado. No local, em uma área comum do residencial, eles avistaram um vaso contendo plantas análogas à maconha. Durante a verificação, os policiais visualizaram, através da porta aberta de um quitinete vizinho, uma arma de fogo e munições. O suspeito foi abordado e identificado.

Nas buscas no imóvel, foram apreendidos uma carabina calibre .22; 27 munições intactas e cinco cartuchos deflagrados do mesmo calibre; 76 finca pinos calibre .22, dos quais 11 estavam adaptados com chumbo na extremidade; 67 chumbos avulsos; e seis pés de plantas análogas à maconha.

Ao ser questionado sobre o material, o homem relatou ter comprado o armamento para o lazer e que cultivava a planta para consumo próprio.

Diante do flagrante, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE