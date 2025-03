PMSE PRENDE HOMEM POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E APREENDE SIMULACRO DE ARMA EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam na madrugada desta segunda-feira (24), um homem por violência doméstica e apreenderam um simulacro de arma de fogo no Conjunto Habitacional Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe policial foi acionada, via Ciosp, para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que seu ex-companheiro invadiu sua residência, roubou seu aparelho celular e enviou fotos e vídeos íntimos dela e de seu atual namorado.

A vítima também informou que o suspeito a ameaçou utilizando uma pistola tipo airsoft, simulando uma arma de fogo.

O suspeito foi detido e conduzido, juntamente com o material apreendido, ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Com informações e foto da PM/SE