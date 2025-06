PMSE prende homem por violência doméstica no Bairro Santa Maria, em Aracaju

Policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar prenderam na madrugada desta quarta-feira (11), um homem por agressão, em crime previsto na Lei Maria da Penha, no Conjunto Valadares, Bairro Santa Maria.

A equipe policial foi acionada via Ciosp para verificar uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar ao local, uma testemunha que estava na casa de uma vizinha, relatou que havia sido agredida pelo padrasto, que ainda se encontrava na residência agredindo sua mãe.

Os policiais ouviram gritos vindos do imóvel e solicitaram a presença da vítima, uma mulher de 46 anos, que apareceu acompanhada do suspeito, um homem de 40 anos. Inicialmente, o casal informou que estavam apenas discutindo. No entanto, a discussão recomeçou e, em seguida, a vítima gritou, afirmando que estava sendo agredida.

Diante da situação, os policiais entraram na residência para prestar socorro. A vítima confirmou que foi agredida pelo homem, que a puxou pelos cabelos.

Ambos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

Com informações da PM/SE