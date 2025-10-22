PMSE PRENDE HOMEM SUSPEITO DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, EM ARACAJU

Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam um homem suspeito de furto na noite dessa terça-feira (21), no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju. A ação resultou na recuperação de cinco barras metálicas subtraídas do portão de uma clínica odontológica.

A equipe da Força Tática realizava patrulhamento ostensivo na região, quando foi acionada por um vigilante de uma empresa de segurança patrimonial. O profissional informou que, com o auxílio de populares, havia detido um suspeito de furto.

Segundo o vigilante, ele foi alertado pela central da empresa sobre uma ocorrência na clínica, localizada na Rua Bahia. Ao chegar ao local, visualizou o homem já em fuga, carregando as barras metálicas furtadas do portão do estabelecimento.

O suspeito foi contido por populares que presenciaram a ação e aguardaram a chegada da equipe policial para dar continuidade aos procedimentos legais.

As cinco barras metálicas foram recuperadas. A proprietária do estabelecimento foi comunicada sobre o fato e compareceu à delegacia para formalizar a denúncia. Imagens de câmeras de segurança que registraram a ação foram entregues às autoridades competentes.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, juntamente com o material apreendido, para a adoção das medidas cabíveis.

Com informações da PM/SE