PMSE prende suspeito de ameaçar a companheira com revólver em Porto da Folha

Policiais da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar prenderam na noite dessa quinta-feira (22), um homem suspeito de ameaçar a própria companheira com uma arma de fogo na cidade de Porto da Folha, no Alto Sertão sergipano.

Ele foi preso em flagrante na residência do casal, após o acionamento da Polícia Militar.

No local da ocorrência, os militares encontraram a vítima aos prantos. Ela relatou que teria sido ameaçada pelo seu companheiro, que portava um revólver. Ele ainda tentou resistir a prisão, mas foi algemado e detido com um revólver calibre 32.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional.

Com informações e foto da PM/SE