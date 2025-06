PM/SE prende suspeito por tentativa de estupro e agressão contra a própria mãe no Bairro Santa Maria

Policiais militares do 1º BPM prenderam um homem por tentativa de estupro e agressão física contra a própria mãe, na noite do último sábado (07), no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

Os militares foram acionados pelo Ciosp para atender a uma ocorrência de violência doméstica, enquadrada na Lei Maria da Penha. A denúncia partiu da irmã do suspeito e filha da vítima, que relatou a tentativa de estupro e as agressões sofridas pela mãe.

No local, a vítima confirmou as agressões e a tentativa de estupro, embora tenha tentado minimizar a situação, alegando que o agressor possuía transtornos mentais, condição que não pôde ser comprovada no momento da intervenção policial.

O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

