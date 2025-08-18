PMSE recolhe cerca de 280 animais soltos em rodovias de Sergipe

A Polícia Militar de Sergipe (PMSE), por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), vem intensificando as ações de fiscalização e recolhimento de animais soltos em rodovias estaduais. As iniciativas fazem parte da Operação Boiadeiro que tem como objetivo garantir a segurança viária e prevenir acidentes envolvendo animais de grande porte. Já são mais de 280 animais recolhidos em 2025.

Entre janeiro e junho deste ano, o BPRv recolheu 211 animais em vários trechos das rodovias estaduais. No mês julho, o batalhão apreendeu 41; neste mês, já são 32 recolhimentos. Ao longo desse período, o BPRV recolheu 284 animais nas rodovias estaduais.

Esses números mostram que a presença de animais soltos nas estradas representa riscos para os motoristas e passageiros. “Você que tem o animal, matenha-o em local cercado e seguro, que não possa oferecer riscos aos usuários das vias, pois você poderá ser responsabilizado, inclusive criminalmente, caso esse animal esteja solta nas rodovias e venha se envolver em um sinistro que resulte em vítimas”, explicou o supervisou do BPRv, tenente Antônio Silvestre.

Segundo o supervisor, o BPRv fiscaliza todas as rodoivas estaduais, mas alguns trechos apresentam um maior número de atropelamento de aniamis. “O trecho da SE-100, entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu, concentra um maior número de registro de recolhimento de animais e também maior número de sinistros envolvendo vítimas”, ressaltou.

O oficial ainda destacou que uma das características desse tipo de sinistro envolvendo bovinos ou equinos é a gravidade do sinistro que, normalmente, resulta sempre em vítimas, sejam elas lesionadas ou fatais.

Responsabilização legal

Além das ações de recolhimento, o BPRv tem reforçado a orientação aos proprietários de animais. Aqueles que forem identificados como responsáveis por animais soltos podem responder criminalmente, além de outras sanções administrativas e pagamento da taxa junto ao curral, dentre outras.

Destino dos animais

Os animais recolhidos são encaminhados aos currais conveniados com o poder público, onde passam por avaliação e ficam à disposição para retirada pelos responsáveis — mediante comprovação de posse e pagamento de multas e taxas previstas em lei.

Canal de denúncia

A Polícia Militar de Sergipe reforça que a população tem papel essencial na prevenção de acidentes. Caso flagre animais soltos em rodovias estaduais, o cidadão pode realizar a denúncia por meio do número 190, 198 ou diretamente ao BPRv.

Orientação aos motoristas

O Batalhão de Polícia Rodoviária oriente que os condutores de veíuculos automotores, sejam eles motocicletas ou automóveis, chequem a situação do veículo e redobrem a atenção para evitar sinistros. “À noite, fique bastante atento, pois a visão fica prejudicada e, no caso do motociclista, faça sempre o uso do capecete, pois essas medidas são primodiais e salvam vidas”, enfatizou o tenente Antônio Silvestre.

A Polícia Militar de Sergipe segue trabalhando para reduzir os riscos nas estradas e a presença de animais soltos nas pistas representa um perigo real para condutores e pedestres, e, por meio da Operação Boiadeiro, a Corporação busca preservar vidas.

