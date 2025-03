PMSE SE REÚNE COM FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL E TORCIDAS PARA GARANTIR SEGURANÇA NA FINAL DO SERGIPÃO

O Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Sergipe sediou uma reunião entre representantes da Corporação, da Federação Sergipana de Futebol (FSF) e líderes das torcidas dos clubes finalistas do Campeonato Sergipano 2025. O encontro promovido na manhã desta quarta-feira,26, teve como objetivo alinhar medidas de segurança, promover o fair play e assegurar um clima de paz durante a partida decisiva.

O tenente-coronel Sérgio, do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), enfatizou a importância do diálogo contínuo entre os envolvidos para prevenir incidentes e assegurar que o evento esportivo transcorra de forma tranquila. “Nosso foco é proporcionar segurança aos torcedores, atletas e ao público em geral, mantendo a ordem e incentivando o respeito entre os competidores”, afirmou.

Durante a reunião, um dos pontos sensíveis discutidos foi o deslocamento das torcidas até a Arena Batistão, que ocorrerá no mesmo período da Corrida Cidade de Aracaju. Para evitar conflitos, ficou definido que as torcidas anteciparão seus deslocamentos, evitando assim o cruzamento com os atletas nas avenidas Desembargador Maynard e Barão de Maruim. Além disso, foram ajustados os procedimentos de dispersão pós-jogo e os possíveis pontos de concentração da torcida do time vencedor.

O presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, reforçou o compromisso com a organização do evento e agradeceu à PMSE pelo apoio logístico e operacional. “Esperamos um público de aproximadamente 15 mil pessoas na Arena Batistão neste sábado. Paralelamente, teremos a Corrida Cidade de Aracaju e o Campeonato Brasileiro de Judô. A Polícia Militar apresentou um plano de segurança exemplar para garantir que tudo ocorra da forma mais tranquila possível. Agradeço ao comandante-geral, coronel Ribeiro, ao comandante do CPMC, coronel George, e a todos os integrantes desta briosa Corporação pelo excelente serviço prestado à sociedade sergipana”, destacou.

Já os líderes das torcidas, se comprometeram em colaborar com as orientações repassadas, promovendo a conscientização entre seus membros.

A final do Campeonato Sergipano promete movimentar o estado, e a PMSE já preparou um planejamento especial de policiamento, com reforço de efetivos e monitoramento integrado. A Corporação reforça que atuará com firmeza contra qualquer ato de violência ou vandalismo, garantindo que o esporte prevaleça como um momento de união e celebração.

Serviço

A PMSE disponibiliza canais de comunicação para denúncias ou informações relevantes através do número 190 (emergências) e demais plataformas oficiais.

Foto: Ascom/ SSP