Polícia apreende 100 quilos de maconha no Bairro Farolândia

Uma operação policial envolvendo a Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR), do Cipcães, além da Polícia Rodoviária Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-BA) resultou na apreensão de 100 quilos de maconha em um veículo neste sábado (22), no bairro Farolândia em Aracaju.

A ação foi registrada nas proximidades da ponte sobre o Rio Poxim, tendo os suspeitos pelo tráfico presos e conduzidos para a delegacia plantonista, na zona norte da capital.

Foto: PM/SE