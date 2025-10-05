Polícia apreende 124 garrafas de bebidas alcoólicas no município de Socorro, além de embalagens

As suspeitas de adulteração de bebidas sejam comunicadas às forças de segurança pública, a exemplo da Polícia Civil (181) — que conta com a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica (Decon), unidade que atua em crimes contra as relações de consumo — e Polícia Militar (190).

Perícia preventiva foi realizada em 200 litros de bebidas alcoólicas apreendidas em Poço Redondo, e não foi detectada presença de metanol.

Secretaria Orienta – A Secretaria Estadual da Saúde orienta que qualquer paciente com sintomas como dor abdominal, visão turva, confusão mental, convulsões, náusea, gastrite ou embriaguez intensa após consumo de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato.

Profissionais de saúde devem notificar casos suspeitos ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Sergipe (Cievs/SE) em até 24 horas.