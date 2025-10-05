Polícia apreende 124 garrafas de bebidas alcoólicas no município de Socorro, além de embalagens

Após denúncia de adulteração, 124 garrafas de bebidas alcoólicas foram apreendidas no município de Nossa Senhora do Socorro. A informação foi divulgada, neste domingo (5), pela Polícia Militar.
Segundo a PM, no local haviam dois homens manuseando o material que fugiram ao perceber a aproximação dos militares. Além das garrafas foram apreendidas diversas embalagens.
O Caso foi registrado na Central de Flagrantes, que vai encaminhar o material para a perícia. Denúncias sobre esse tipo de ocorrência e outros crimes podem ser realizadas pelos números 190 da PM ou 181 do Disque Denúncia
Verificar consumo – Diante dos casos recentes de intoxicação com mortes em outros estados do país, o Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF), orienta que os consumidores verifiquem a posição e a condição do lacre, além do rótulo.
As suspeitas de adulteração de bebidas sejam comunicadas às forças de segurança pública, a exemplo da Polícia Civil (181) — que conta com a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica (Decon), unidade que atua em crimes contra as relações de consumo — e Polícia Militar (190).
Perícia preventiva foi realizada em 200 litros de bebidas alcoólicas apreendidas em Poço Redondo, e não foi detectada presença de metanol.
Secretaria Orienta – A Secretaria Estadual da Saúde orienta que qualquer paciente com sintomas como dor abdominal, visão turva, confusão mental, convulsões, náusea, gastrite ou embriaguez intensa após consumo de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato.
Profissionais de saúde devem notificar casos suspeitos ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Sergipe (Cievs/SE) em até 24 horas.