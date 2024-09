POLICIA APREENDE EQUIPAMENTO DE SOM APÓS DENÚNCIA DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar apreenderam na madrugada desse domingo (08) um equipamento de som após denúncia de perturbação do sossego no município de Lagarto.

Os policiais foram acionados para verificarem denúncias de moradores do Jardim Campo Novo. De acordo com os cidadãos, uma festa estava sendo realizada com uso abusivo de som, em uma chácara, interferindo no descanso noturno da comunidade.

Após constatarem a veracidade da informação, os militares notificaram o locatário da chácara, que também era o proprietário do aparelho de som.

O equipamento foi apreendido e o responsável se comprometeu em assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência, sendo liberado no local da ocorrência.