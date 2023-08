Policia apreende mais de dez quilos de cocaína e coletes balísticos no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro

A Polícia Militar apreendeu no final da tarde desta segunda-feira (31) mais de 10 quilos de cocaína e apreendeu coletes balísticos, munições, balaclavas e uma balança, em uma casa localizada no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento quando um homem tirou uma arma da cintura, efetuou disparos e fugiu pelos fundos de uma residência. Os militares entraram na casa e encontraram o material.

O material foi levado para o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc).

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia nas investigações sobre o caso, deve ligar para o Disque-Denúncia 181.

Foto PM/SE