POLÍCIA CIENTÍFICA CONFIRMA CRIME DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS

O Núcleo de Computação Forense do Instituto de Criminalística, vinculado à Polícia Científica de Sergipe, confirmou nesta quarta-feira (28) a materialidade do crime de armazenamento de material de exploração sexual de crianças e adolescentes durante a Operação Abismo Digital II, deflagrada pela Polícia Civil. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de dispositivos eletrônicos.

A equipe pericial acompanhou os policiais civis no cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel investigado por armazenar esse tipo de material. No local, foram identificados, de forma preliminar, arquivos com conteúdo ilícito, o que embasou a prisão em flagrante do investigado.

Os dispositivos eletrônicos apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde serão submetidos à extração e análise aprofundada. A perícia técnica tem o objetivo de avaliar o volume de material armazenado e verificar possíveis indícios de compartilhamento ou vínculo com redes criminosas.

A Polícia Científica reforça que o trabalho pericial é fundamental para a produção de provas digitais e para o combate efetivo aos crimes virtuais cometidos contra crianças e adolescentes.

Com informações da SSP