Polícia Científica finaliza II Curso de Formação dos Cargos para novos servidores

Com duração de três meses, curso foi finalizado neste domingo

A Polícia Científica de Sergipe realizou neste domingo, 10, a prova final do II Curso de Formação dos Cargos para novos servidores. O exame foi aplicado na Academia de Polícia Civil (Acadepol), e teve como objetivo reforçar a competência dos aprovados e a compreensão de conteúdos essenciais para o desempenho do cargo.

O curso foi iniciado no dia 12 de agosto, com carga horária de 420h, sendo formado por aulas teóricas, práticas e estágio específico para cada área de atuação – medicina e odonto legal, papiloscopia, perícia criminal e técnico de necropsia. A prova foi composta de 100 questões, sendo o conteúdo dividido entre 40% geral e 60% específico.

Os servidores aprovados serão alocados entre os quatro institutos que formam a Polícia Científica: Instituto de Criminalística (IC), Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG), Instituto Médico legal (IML) e Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF).

O coordenador-geral de perícias, Victor Barros, afirmou que o exame é a consagração do aprendizado dos alunos. “Hoje nós teremos a constatação de que os alunos absorveram o conteúdo que foi dado durante os três meses de curso. A prova foi elaborada pelos professores das disciplinas, junto à comissão, por e-mail institucional e exclusivo para o curso, em que outros servidores e até mesmo o coordenador-geral não puderam ter acesso, garantindo a segurança de toda essa etapa”, explicou.

O coordenador-geral também ressaltou a importância da Acadepol para a efetiva realização do curso de formação. “O curso não teria condições de ter sido executado sem o apoio imprescindível da Academia de Polícia Civil do Estado de Sergipe. O diretor João Batista, assim como todos os outros colaboradores, foram primordiais. Tivemos três meses de formação sem que houvesse nenhuma intercorrência”, destacou Victor.

O diretor da Acadepol, delegado João Batista, elogiou o trabalho dos servidores e o empenho dos alunos, reafirmando a importância da parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Científica.

“Com esse curso, estamos engrandecendo e valorizando o trabalho da perícia. Nós precisamos muito da perícia, pois trabalhamos com investigação e elucidação de crimes, e se tivermos uma equipe bem formada de peritos, é meio caminho para fazer um bom inquérito policial. A Academia de Polícia está muito feliz em ter participado e colaborado para a formação desses novos colegas”, declarou.

Aprovada para o cargo de perita criminal, a aluna Fernanda Mendonça descreveu o período de curso como essencial para o crescimento pessoal e profissional. “Aprendemos inúmeras matérias para servir a população de Sergipe. Esse momento da prova foi muito esperado. Espero que todos consigam a aprovação e que possamos, de fato, iniciar esse novo caminho dentro da Polícia Científica de Sergipe”, expressa.

Já a aluna Dayanne Simões foi aprovada para o cargo de Agente de Necropsia. Uma das primeiras a finalizar a prova, ela a avaliou como desafiante, mas destacou que todo o conteúdo cobrado foi realmente explorado. “Quem se preparou e realmente estudou conseguiu fazer uma boa prova. Com toda certeza o curso foi muito positivo. Finalizo com muito aprendizado e admiração com os professores e a qualidade técnica do pessoal. Estou empenhada para estar dentro da instituição”, disse.

Foto: Ascom SSP