PC alerta para a segurança veicular no Carnaval; DRFV orienta população sobre alguns cuidados essenciais

Sergipe está entre os estados mais seguros do Nordeste e do Brasil, com uma significativa redução nos índices de roubo e furto de veículos. Entretanto, com a proximidade do Carnaval, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) intensifica o alerta para a importância da segurança dos veículos, especialmente motocicletas, durante o período festivo.

As orientações sobre as medidas preventivas servem para evitar transtornos e prejuízos à população sergipana e aos turistas.

De acordo com o delegado Kássio Viana, responsável pela Delegacia de Roubo e Furto de Veículos, os criminosos se aproveitam do descuido dos foliões para agir. “As pessoas deixam as motos em locais inadequados para curtir as festas e, quando voltam, nem sempre encontram seus veículos onde os deixaram”, explica.

A preocupação maior é com as motocicletas, que são os alvos preferidos dos criminosos. “Hoje, um delinquente consegue furtar uma moto em apenas 30 a 40 segundos. Portanto, é fundamental não estacionar em locais desprotegidos”, alerta o delegado.

Medidas de Segurança

Entre as medidas preventivas estão: evitar estacionar em locais desprotegidos, preferindo estacionamentos pagos e bem iluminados; utilizar dispositivos de segurança, como travamentos, correntes e rastreadores que dificultarão a ação de criminosos; avaliar a possibilidade de utilização de transporte público ou por aplicativo; ou contratar um seguro para, em caso de furto, o prejuízo ser menor.

A Polícia reforça que, apesar do esforço na prisão de criminosos, o furto de motocicletas ainda é um problema frequente. “O crime de furto, por não envolver violência, nem sempre resulta em prisão prolongada dos autores. Isso significa que, mesmo quando presos, eles podem voltar a agir. Por isso, a população pode colaborar no combate a esse tipo criminal, por meio de denúncias e informações sobre criminosos que podem ser feitas de forma anônima através do Disque Denúncia (181)”, conclui o delegado.

Foto SSP