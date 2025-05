Polícia Civil alerta sobre os golpes virtuais em época de compras de presentes para o Dia das Mães

Com o aumento nas vendas, promoções em redes sociais e troca de mensagens entre familiares em época de Dia das Mães, a Polícia Civil alerta para a incidência de golpes envolvendo a data, já que os criminosos se aproveitam dos períodos de grande movimentação financeira para obter vantagens de forma ilegal. Dentre os principais cuidados estão a verificação da autenticidade dos sites e dos preços praticados pelo mercado.

Essas práticas criminosas ganham ainda mais impulso em épocas festivas, juntamente com o cenário de alta procura por ofertas e promoções na internet, assim como o Dia das Mães. “As pessoas recorrem às compras muitas vezes no comércio eletrônico, que é acessado por celulares e computadores. Lá há os sites verdadeiros, mas também os falsos”, especificou o delegado Augusto César, integrante da 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM).

Para atrair os consumidores aos sites falsos, onde são concretizados os golpes, os criminosos também se valem de publicidade adquirida em redes sociais, sites de busca e outros aplicativos. “Há o disparo em massa de publicidade falsa por meio de links. A pessoa recebe esses anúncios a todo instante, justamente por meio do chamado conteúdo patrocinado”, explicou o delegado.

Alertas e cuidados

Diante da ação dos criminosos, o delegado Augusto César trouxe alertas para evitar os golpes. O primeiro é o cuidado com publicidades que direcionam a sites falsos, usados para obter dados pessoais e vantagens financeiras de maneira ilícita. “Os golpistas se valem de promoções com preços bastante abaixo do mercado, justamente para atrair as vítimas”, enfatizou o delegado.

Por isso, é preciso verificar o preço real dos produtos e a autenticidade dos sites apresentados nas publicidades disseminadas em massa na internet. “É possível fazer uma pesquisa rápida na própria internet, onde a pessoa encontrará vários estabelecimentos cobrando preços diferentes, geralmente superiores ao do site suspeito. Isso é um indicativo de possível golpe”, orientou o delegado Augusto César.

Além disso, outra recomendação é conferir a autenticidade do site onde o produto está sendo ofertado. “O consumidor precisa saber de quem está comprando. Para isso, é necessário verificar e constatar qual o CNPJ da empresa. É possível fazer essa checagem rapidamente pela internet ou até mesmo pela chave Pix, pois será exibido o destinatário do pagamento”, orientou o delegado.

Ainda em relação à veracidade dos sites, é importante observar os métodos de pagamento disponíveis. Compras oferecidas exclusivamente por Pix já são um sinal de alerta. “Se o site evita pagamento por cartão de crédito ou parcelamento, é mais um indício de golpe. O mais importante é, antes de concluir o pagamento, verificar quem será o destinatário”, alertou o delegado da 1ª DM.

Denúncias

Caso o cidadão tenha sido vítima de golpe, é imprescindível entrar em contato com a instituição financeira — para solicitar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), em caso de Pix —, com a operadora do cartão de crédito ou com a operadora de telefonia, e, em seguida, procurar uma delegacia da Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência, que dará início às investigações. Informações e denúncias sobre a prática de golpes em Sergipe também podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP