POLÍCIA CIVIL APONTA O BALANÇO TRANQUILO NA PRIMEIRA QUINZENA DE FESTEJOS JUNINOS NO ESTADO DE SERGIPE

Como resultado do planejamento operacional desenvolvido para as festividades juninas na capital, Grande Aracaju e interior de Sergipe, a Polícia Civil não registrou ocorrências de crimes graves nos 15 primeiros dias do mês de junho. As delegacias e departamentos registraram, com antecedência, prisões que contribuíram para garantir que os festejos juninos acontecessem de forma tranquila em Sergipe. Dentre os casos mais rotineiros, estão a perda de documentos e de celulares, além da combinação entre álcool e direção. O balanço parcial foi divulgado nesta segunda-feira, 16.

No tocante à capital e Grande Aracaju, a coordenadora das delegacias da capital, Rosana Freitas, avaliou que o planejamento operacional está transcorrendo em conformidade com o planejado pela Polícia Civil para as festividades. “No âmbito da Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal), consideramos que o plano de segurança pública, elaborado em conjunto pelas forças de segurança, vem dando certo”, destacou.

Dentre os casos registrados na área da Copcal, não houve registros de crimes violentos durante os eventos. “Tivemos poucos casos de embriaguez ao volante e algumas ocorrências de desacato e resistência, que estão relacionadas ao consumo de álcool durante os festejos. São situações esperadas nesse tipo de evento”, afirmou a coordenadora.

Ainda na área da capital e Região Metropolitana, Rosana Freitas relatou que também houve redução significativa nas ocorrências de furto de celulares, resultado do trabalho investigativo realizado pelas equipes da Delegacia de Turismo (Detur). “Sempre que esses eventos acontecem, há investigações posteriores que têm levado à prisão dos infratores, o que reflete na diminuição dos índices”, ressaltou a delegada.

Na mesma linha, os eventos juninos realizados no interior do estado também têm transcorrido com tranquilidade, conforme avaliou o coordenador das delegacias do interior, Jonathas Evangelista. “Nos relatórios de plantão e no acompanhamento das ações, temos verificado que os crimes registrados são, em sua maioria, de menor potencial ofensivo, como lesões corporais leves e ameaças”, informou o delegado.

Assim como na capital, o interior também tem registrado ocorrências relacionadas à embriaguez e a condução de veículos. “O que mais tem chamado atenção são as ocorrências envolvendo álcool e direção e, por isso, pedimos à população que aproveite os festejos com responsabilidade, evitando dirigir sob efeito de álcool. Infelizmente, já tivemos registros de acidentes com óbitos”, alertou Jonathas Evangelista.

Festa dos Caminhoneiros

Entre os principais festejos realizados no interior sergipano, está a Festa dos Caminhoneiros, em Itabaiana, de 7 a 13 de junho, que também não registrou casos graves. “O balanço foi bastante positivo. Apesar do grande público e dos vários dias de evento, não houve registro de ocorrências graves”, avaliou o coordenador das delegacias do interior.

Plantão da Detur

Rosana Freitas evidenciou que mesmo com o cancelamento de alguns eventos na Orla de Atalaia, houve a decisão de manter a delegacia em funcionamento. “Considerando que Aracaju continua recebendo turistas, mantivemos o funcionamento plantonista, inclusive para dar continuidade às investigações e realizar as prisões, garantindo a consistência na redução dos números”, concluiu a coordenadora.

Foto: Ascom SSP