POLÍCIA CIVIL APREENDE 17KG DE MACONHA E PRENDE SUSPEITO DE TRÁFICO NO BAIRRO LAMARÃO, EM ARACAJU

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam nessa segunda-feira (20), no bairro Lamarão, 17kg de maconha e prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas.

Além do entorpecente, também foram apreendidas três balanças de precisão e uma faca utilizada para o corte da droga.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, a equipe policial recebeu informações de que um homem estaria armazenando a droga na Zona Norte de Aracaju. “Os policiais iniciaram diligências e localizaram o endereço vinculado ao suspeito. A residência era do pai dele, mas o investigado estava no local”, detalhou.

No local, os policiais questionaram o suspeito sobre a presença de drogas. “Ele informou que armazenava drogas em sua residência, que também fica no bairro Lamarão. Nesse segundo endereço, foram encontradas caixas com a droga e os materiais utilizados para venda do entorpecente”, complementou Rafael Kaufer.

Também segundo o delegado, o modo como foram encontrados os materiais ilícitos indicaram que o investigado fazia a venda da droga na própria residência. “Encontramos vestígios da substância maconha na balança e na faca, então todo o tratamento da droga era feito na residência”, relatou o delegado integrante do Denarc.

O investigado já havia sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas há cerca de três anos. “Agora, o investigado foi autuado em flagrante e será encaminhado para audiência de custódia”, explicou Rafael Kaufer.

