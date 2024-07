POLICIA CIVIL APREENDE 200 BOTIJÕES ARMAZENADOS INDEVIDAMENTE NO ALTO SERTÃO; 3 PESSOAS FORAM PRESAS

As Delegacias Regional de Nossa Senhora da Glória e de Monte Alegre de Sergipe apreenderam cerca de 200 botijões de gás na manhã desta terça-feira (23), no Alto Sertão Sergipano.

A ação ocorreu durante buscas por uma carga de botijões roubada no estado. Três suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de Comércio Ilegal de Derivados de Petróleo.

Após diversas denúncias de cargas de botijão de gás que teriam chegado irregularmente em Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória, policiais das delegacias locais constataram que pontos ilegais de venda e armazenamento estavam funcionando sem autorização do Corpo de Bombeiros Militar.

Em meio às diligências para averiguar informações anônimas sobre uma carga subtraída, os policiais civis flagraram três estabelecimentos comercializando botijões sem as devidas licenças para custodiar os objetos. Diante disso, 200 botijões foram apreendidos e levados a locais adequados e licenciados.

Um dos delegados que atuou no caso, Artur Herbas, destaca que em um dos locais, em Monte Alegre, os botijões estavam armazenados em local fechado, o que é terminantemente proibido, em razão do risco iminente de incêndio, gerando risco para as propriedades vizinhas. “Os cerca de 200 botijões apreendidos, que têm o valor estimado de mais de R$ 50 mil reais, estão em processo de transporte para armazenamento temporário em estabelecimentos regularizados, até que a Justiça defina o destino das mercadorias”, informou.

No momento, as equipes coordenadas pelo delegado Jorge Eduardo, que esteve à frente da ação desta terça, trabalham para chegar à procedência dos botijões apreendidos. Informações que possam contribuir com o caso devem ser enviadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, sendo o sigilo garantido.

Com informações e foto da SSP