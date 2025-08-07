POLÍCIA CIVIL APREENDE ADOLESCENTE POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO EM RESTAURANTE DE ARACAJU

Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) cumpriram nesta quinta-feira (07), um mandado de internação expedido pela 17ª Vara Cível contra um adolescente suspeito de ato infracional análogo a roubo qualificado.

A apreensão aconteceu no bairro Santa Maria, na zona sul da capital.

Segundo as investigações, o suspeito, de posse de uma arma de fogo, invadiu um restaurante no Conjunto Orlando Dantas e rendeu clientes e funcionários. As vítimas tiveram os pertences roubados e, em seguida, foram trancadas no banheiro.

“Em ação planejada, executada no bairro Santa Maria, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, agentes da DEPCA localizaram o suspeito e deram cumprimento ao mandado de internação expedido pela 17ª Vara Cível”, explicou o delegado Valter Simas, titular da especializada.

O adolescente foi encaminhado a uma unidade socioeducativa em Aracaju.