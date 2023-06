Polícia Civil apreende um adolescente por ato infracional semelhante a extorsão no bairro Santos Dumont

A Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) apreendeu na tarde desta sexta-feira, 02, um adolescente suspeito de executar ato infracional semelhante a extorsão contra um estudante de escola pública. A ação ocorreu no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

Segundo as investigações, um estudante teve se aparelho celular subtraído no interior de uma escola da capital. Dias depois, ele conseguiu contato com o próprio número, momento em que o menor que estava com o telefone começou a extorquir a vítima, exigindo R$ 500,00 para devolver o aparelho, e indicando o local do encontro.

Na tarde desta sexta, a vítima foi ao local combinado e, quando o adolescente chegou, foi interceptado pela equipe de investigações da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente na posse do aparelho celular subtraído. Os agentes da Depca conduziram o jovem à delegacia.

Mais operações em escolas

Segundo a Polícia Civil, essa foi a segunda operação tendo como objeto atos infracionais ocorridos em escolas da capital realizada pela Depca nos últimos sete dias.

“Dia 26 de maio, foi apreendido outro adolescente suspeito de dois atos infracionais de roubo a alunos de estabelecimento de ensino da capital”, citou Valter Simas, titular da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Com informações e foto da SSP