PC apreende adolescente suspeito de adquirir notas de dinheiro falsas por redes sociais em Aracaju

Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito de adquirir, em redes sociais, notas falsas de dinheiro. A ação policial ocorreu em parceria com a Polícia Federal, nesta sexta-feira (29).

De acordo com o delegado Valter Simas, a partir de uma ação controlada, foi identificada nova remessa de moedas falsas a Aracaju, provenientes de outro estado da federação. As notas haviam sido comercializadas por redes sociais e distribuídas via Correios.

“A operação desta sexta-feira foi desencadeada no bairro Santos Dumont, onde R$ 500,00 reais em notas falsas foram apreendidas junto com o adolescente que as encomendou”, detalhou o delegado.

As informações sobre o fato permanecem em sigilo e serão compartilhadas com a Polícia Federal. “Eis que foi identificada a origem da remessa – proveniente de estado diverso de Sergipe – pela equipe de investigações da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente”, pontuou o delegado Valter Simas, titular da DEPCA.

