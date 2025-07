PC APREENDE ADOLESCENTE SUSPEITO DE MANTER USUÁRIO DE DROGAS EM CATIVEIRO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória apreendeu um adolescente suspeito de integrar um grupo criminoso que manteve um homem, usuário de drogas, em cárcere privado por três dias. Após conseguir fugir do cativeiro, que funcionava em uma casa no bairro Cohab, em Nossa Senhora da Glória, a vítima procurou a unidade policial e relatou o ocorrido.

De acordo com o delegado Jorge Eduardo, responsável pela investigação, o grupo criminoso era formado por cinco adultos e um adolescente, que se revezavam na vigilância da vítima, que era constantemente ameaçada. Durante o período em que esteve no cativeiro, os criminosos exigiram dinheiro e se apossaram do relógio, do aparelho celular e de uma motocicleta.

“A vítima foi mantida sob custódia pelos suspeitos, que se alternavam para garantir que ele não escapasse. Além disso, foi ameaçada e teve pertences subtraídos”, detalhou o delegado Jorge Eduardo.

Aproveitando um momento de distração dos criminosos, a vítima conseguiu fugir do local e procurou ajuda na delegacia. Após a denúncia, a Polícia Civil deu início às diligências, com o apoio do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), que localizou a motocicleta roubada, já abandonada, durante as buscas. O adolescente envolvido no crime foi apreendido e encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

As investigações continuam para identificar e prender os demais envolvidos no crime.

Fonte SSP