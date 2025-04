PC APREENDE ARMA, DROGAS E DINHEIRO EM OPERAÇÃO CONTRA SUSPEITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM UMBAÚBA

Policiais civis da Delegacia de Umbaúba, com o apoio das delegacias de Cristinápolis e Itabaianinha, deflagraram uma operação na manhã desta quinta-feira (10), no município de Umbaúba, com o objetivo de cumprir mandados judiciais relacionados a uma tentativa de homicídio ocorrida na localidade conhecida como Favela do Milênio.

Durante a ação, as equipes cumpriram três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. Foram apreendidos uma arma de fogo, aparelhos celulares, dinheiro e substâncias entorpecentes. Todo o material recolhido será analisado e anexado ao inquérito policial, reforçando as provas já produzidas durante o inquérito policial.

As investigações estão em andamento na Delegacia de Umbaúba, que segue empenhada na completa elucidação do crime.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e informa que denúncias podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.

Fonte SSP