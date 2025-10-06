POLICIA APREENDE DOIS ADOLESCENTES POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO EM ARACAJU

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), apreendeu, na manhã desta segunda-feira (6), dois adolescentes suspeitos de envolvimento em um ato infracional análogo a homicídio qualificado, cometido com arma de fogo. O caso ocorreu no bairro Coroa do Meio, zona sul da capital.

De acordo com o delegado Valter Simas, titular da DEPCA, a motivação do ato infracional estaria relacionada a uma disputa por território de tráfico de drogas na região. “A apuração policial revelou que a vítima havia efetuado disparos de arma de fogo dias antes contra os autores. Em represália, os adolescentes teriam surpreendido a vítima em via pública, atingindo-a com seis disparos, que resultaram na morte”, detalhou o delegado.

Após diligências investigativas conduzidas pela equipe da DEPCA, os dois adolescentes foram localizados e identificados. “Nas primeiras horas desta segunda-feira, foi dado cumprimento aos mandados de internação expedidos pela 17ª Vara Cível”, acrescentou Valter Simas.

Os adolescentes foram encaminhados a uma unidade socioeducativa de Aracaju, onde permanecerão à disposição da Justiça. “A ação representa mais um resultado expressivo do trabalho investigativo da unidade especializada, que atua no enfrentamento a crimes e atos infracionais praticados por e contra adolescentes”, finalizou o delegado.

