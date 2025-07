POLÍCIA CIVIL APREENDE DOIS ADOLESCENTES POR HOMICÍDIO COMETIDO COM REQUINTES DE CRUELDADE EM LAGARTO

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Lagarto, cumpriu dois mandados de internação contra adolescentes envolvidos em um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. A ação policial esclarece a morte de um jovem, ocorrido na noite da última quinta-feira, 17, no povoado Barro Vermelho, zona rural do município.

De acordo com as investigações, a vítima foi atraída para uma emboscada organizada por dois colegas de trabalho. O crime, praticado com extrema violência, teve como motivação uma discussão anterior entre um dos suspeitos e a vítima. A vítima foi agredida a pauladas e pedradas e, em seguida, teve o corpo abandonado em uma poça de lama.

Segundo o delegado Bruno Alcântara, os trabalhos investigativos foram iniciados imediatamente após o conhecimento do fato. “Durante o final de semana, a equipe realizou diligências intensivas, como coleta de imagens de câmeras de segurança, oitivas de testemunhas e levantamentos de campo que permitiram a rápida identificação dos envolvidos”, detalhou.

Com base nas provas reunidas, a autoridade policial representou judicialmente pela internação dos dois adolescentes suspeitos. O primeiro mandado foi cumprido na tarde de segunda-feira, 21. Durante depoimento, o jovem apreendido confessou a participação no ato infracional análogo a homicídio e revelou detalhes sobre a dinâmica do crime. Já na manhã desta quarta-feira, 23, foi cumprido o segundo mandado de internação, contra o adolescente apontado como mentor e executor da ação.

Ambos os adolescentes encontram-se apreendidos e à disposição do Poder Judiciário.

Fonte SSP