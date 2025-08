Polícia Civil apreende drogas após confronto durante operação no Morro da Reação

A Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia Metropolitana, realizou uma operação no Morro da Reação, em Aracaju, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na área. Durante a ação, ocorrida nesta terça-feira, 5, os agentes apreenderam entorpecentes, após confrontar com suspeitos.

Segundo a polícia, em meio à operação, suspeitos de integrar o crime organizado avistaram os policiais, efetuando disparos contra as equipes no ato da abordagem. A força policial reagiu, momento em que os homens fugiram por rotas alternativas construídas nos fundos do imóvel.

No imóvel alvo da operação, foram apreendidas substâncias entorpecentes e algumas pessoas que estavam no local foram detidas por suspeita de envolvimento com o esquema criminoso. O material recolhido foi encaminhado à 3ª DM, onde os procedimentos legais estão sendo realizados.

A região onde a operação foi realizada é a mesma em que, no mês anterior, foram desativadas mais de 20 câmeras de monitoramento clandestinas, instaladas para vigiar a presença das forças de segurança.

Fonte SSP