POLÍCIA CIVIL APREENDE DROGAS E MATERIAIS USADOS NO TRÁFICO NO BAIRRO PORTO D’AREIA, EM ESTÂNCIA

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância apreenderam, na manhã desta quarta-feira (18), porções de drogas e diversos apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes. A ação ocorreu no bairro Porto d’Areia, como parte do reforço ao enfrentamento à criminalidade durante o período dos festejos juninos em Sergipe.

Durante a operação, os policiais perceberam um homem em atitude suspeita que demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura. O suspeito fugiu do local, pulando no rio e atravessando para a outra margem, conseguindo escapar do cerco policial.

No ponto onde ele estava, os policiais encontraram porções de crack, maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, uma faca e um rolo de plástico filme – materiais comumente utilizados na preparação e comercialização de drogas. Os itens foram apreendidos e encaminhados à delegacia.

As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar o suspeito pela prática do crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte SSP