Policia apreende Maconha, crack e cocaína durante ação de combate ao tráfico de drogas no conjunto Irmã Dulce, no município de Tobias Barreto

Em combate ao tráfico de drogas, a Delegacia de Tobias Barreto apreendeu entorpecentes e uma motocicleta durante ação policial nas localidades de Santa Rita e Irmã Dulce. Os entorpecentes foram apreendidos nessa terça-feira, 21, e estão avaliados em torno de R$ 13 mil. As investigações seguem em andamento na unidade policial.

Segundo o delegado Daniel Mattos, no conjunto Irmã Dulce, foram apreendidos 203 porções de crack, 17 porções de maconha e 17 porções de cocaína. Além das drogas fracionadas, foram apreendidas ainda 70 gramas de cocaína e 70 gramas de crack em porções maiores. Uma motocicleta também foi apreendida na ação policial.

Embora não tenham ocorrido prisões nesta ação policial, diante do volume de drogas apreendido durante as diligências das equipes da Delegacia de Tobias Barreto, as investigações irão ter continuidade para identificar os suspeitos do tráfico de drogas.

“O valor apreendido das drogas apreendidas na ação policial deflagrada nesta terça-feira se aproxima de R$ 13 mil, e as investigações terão continuidade para identificar se há outros envolvidos no tráfico de drogas nessas localidades”, acrescentou o delegado, solicitando o apoio da população pelo Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP