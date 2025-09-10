Polícia Civil apreende mais de 10 kg de drogas em Tobias Barreto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Tobias Barreto, apreendeu, nesta terça-feira (9), mais de 10 kg de drogas em uma residência localizada no Conjunto Irmã Dulce. O material seria utilizado para abastecer pontos de tráfico na cidade.

De acordo com o delegado Daniel Mattos, a ação foi iniciada após denúncia anônima, que apontava o imóvel como local de armazenamento e distribuição de entorpecentes. “Durante as diligências, foram encontrados tabletes de maconha e porções de cocaína, confirmando as informações recebidas pela polícia”, detalhou.

O delegado destacou ainda a importância da apreensão no enfrentamento ao crime organizado. “Essa ação faz parte da estratégia da Polícia Civil de intensificar o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que atuam na região”, ressaltou, reforçando que as investigações terão continuidade para identificar os responsáveis pelo material ilícito.

A Polícia Civil reforça que informações sobre práticas criminosas podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP