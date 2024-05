POLÍCIA CIVIL APREENDE MAIS DE 20 MIL UNIDADES DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E PRENDE PROPRIETÁRIO NO MUNICÍPIO DE PRÓPRIA

Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá desarticularam um ponto de venda clandestina de fogos de artifício. Os fogos estavam sendo comercializados em uma residência comum na Rua Nossa Senhora dos Homens, em Própria. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (08).

O proprietário do comércio clandestino foi preso, e mais de 20 mil unidades de fogos – entre bombas, pistolão, chuvinhas, vulcão e outros foram apreendidos.

A venda irregular ocorria em desacordo com as normas de licenciamentos para venda de fogos de artifício.

A prática caracteriza crimes semelhantes a vendas e fornecimento de explosivos. Além disso, a venda de fogos sem comunicação às autoridades é ilícita, também podendo configurar crime de receptação qualificada.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP