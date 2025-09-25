Polícia Civil apreende quatro motocicletas com os escapamentos livre, sem placa e retrovisor em Carira

Durante diligências realizadas no município de Carira, a Polícia Civil apreendeu quatro motocicletas que circulavam em condições irregulares. Um dos veículos era conduzido por um menor de idade. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (25).

De acordo com a polícia, as três primeiras apreensões ocorreram quando a equipe identificou irregularidades nos veículos como escapamento livre, ausências de retrovisores e de placa ou com placa e rabeta danificadas.

A outra moto foi apreendida depois que os policiais flagraram um adolescente pilotando o veículo que estava com escapamento livre e parte inferior avariada.

As motocicletas foram apreendidas e o caso registrado na delegacia para as providências legais cabíveis.

A Polícia Civil reforça que a fiscalização tem caráter preventivo, buscando garantir a segurança no trânsito e coibir o uso de veículos em desacordo com a legislação vigente, em especial quando conduzidos de forma que coloque em risco a vida de condutores e terceiros.

Fonte SSP