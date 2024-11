Polícia Civil apreende R$ 29 mil em ação que resultou na localização de crack e cocaína em Estância

Policiais civis da Delegacia de Estância deflagaram uma operação e apreenderam diversas porções de crack e cocaína, além de R$ 29 mil nessa terça-feira (05).

Um homem foi preso por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no Bairro Alto São Vicente, em Estância.

De acordo com as informações policiais, as investigações iniciaram-se após o recebimento de informação anônima de que havia grande fluxo de usuários de drogas em um ponto de venda de entorpecentes na cidade.

Os policiais diligenciaram e verificaram a autenticidade das informações, descobrindo o local onde as drogas estavam armazenadas e sendo comercializadas.

Durante a ação policial, uma pessoa foi autuada em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes. O preso confessou a prática criminosa.

Ao todo, foram apreendidos 695 porções de crack, duas porções grandes de quase meio quilo de cocaína e crack de substância branca semelhante à cocaína e cerca de R$ 29 mil.

As investigações prosseguirão no sentido de identificar e prender mais autores. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181).

Com informações e foto da SSP