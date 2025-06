POLÍCIA CIVIL AVALIA COMO TRANQUILA A ABERTURA DOS FESTEJOS EM ARACAJU E NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Os festejos juninos realizados em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro aconteceram de forma tranquila durante o fim de semana, entre a sexta-feira (30) e a madrugada desta segunda-feira (2). A avaliação é da Polícia Civil, que destacou o baixo número de ocorrências registradas nas delegacias plantonistas durante os eventos.

A coordenadora operacional das delegacias da capital, delegada Nalile Castro, considerou positiva a abertura das festividades. “Consideramos muito tranquila a abertura dos festejos juninos neste final de semana. Apenas dois flagrantes foram lavrados: um na Delegacia de Turismo (Detur), na sexta-feira, por embriaguez ao volante, e outro no Forró Siri, no sábado, na 5ª Delegacia Metropolitana, por desacato e resistência. No mais, tivemos apenas registros de boletins de ocorrência”, detalhou.

Para garantir o atendimento à população, a Polícia Civil montou uma estrutura especial tanto em Aracaju quanto em Nossa Senhora do Socorro. “A estrutura disponibilizada pela Polícia Civil para atender às ocorrências foi igual nas duas cidades. As equipes foram formadas por um delegado e quatro oficiais investigadores, todos aptos a atender a população e confeccionar os procedimentos de polícia judiciária”, explicou Nalile Castro.

A Polícia Civil permanece com estrutura reforçada para garantir a segurança e o pronto atendimento à população sergipana.

Com informações e foto da SSP