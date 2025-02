Polícia Civil avança em investigação e deverá indiciar funcionários do terminal rodoviário por agressão

A 8ª Delegacia Metropolitana (DM) informou que continua investigando o caso de agressão ocorrido no Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite, no bairro Capucho, na Zona Oeste de Aracaju.

No inquérito policial, dois funcionários do local foram apontados como autores do fato, mas a polícia ainda está à procura da vítima para que ela possa relatar a sua versão. Até a quinta-feira (13), testemunhas tinham sido ouvidas e imagens de câmeras de segurança analisadas.

De acordo com o delegado Luciano Cardoso, a apuração policial identificou uma reação desproporcional dos funcionários do terminal rodoviário. “Mas, é preciso dizer que não é a primeira vez que a vítima da agressão vai à rodoviária importunar as pessoas que ali estão”, contextualizou o delegado.

Luciano Cardoso ressaltou que a 8ª DM está atuando para identificar e localizar a vítima da agressão. “Temos informações de que a vítima é usuária de drogas e anda por diversos locais. Inclusive, estamos diligenciando em unidades de apoio social e hospitais para verificar se ela está em algum abrigo ou internada, mas ainda não tivemos êxito até o momento”, complementou o delegado.

A investigação colheu imagens das câmeras de segurança do terminal rodoviário, tanto do dia do fato quanto de dias anteriores. Embora a vítima ainda não tenha sido encontrada, a apuração policial já identificou que o homem estava em posse de uma faca. Em relação à conclusão do inquérito policial, Luciano Cardoso informou que os responsáveis pela agressão desproporcional serão responsabilizados. “No entanto, é essencial, para buscarmos provas materiais, que localizemos a vítima. Com a localização do homem vítima das agressões, será realizado o exame de corpo de delito junto ao Instituto Médico Legal (IML)”, destacou.

O delegado ressaltou que a Polícia Civil tem realizado diligências para identificar e conduzir à delegacia pessoas que, eventualmente, tenham cometido furtos ou roubos para sustentar vícios em substâncias ilícitas. “Tudo isso visa garantir a segurança pública da população local e também dos passageiros que residem ou que chegam à capital sergipana pelo terminal rodoviário da Zona Oeste de Aracaju”, comentou Luciano Cardoso. A Polícia Civil solicita que informações que possam contribuir para a identificação da vítima da agressão desproporcional sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido. “Se alguém encontrar na rua, em algum hospital, em algum abrigo ou na casa de algum parente, solicitamos que venha à 8ª DM, para que possamos registrar o boletim de ocorrência da vítima”, finalizou Luciano Cardoso.

Com informações da SSP