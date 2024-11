Polícia Civil celebra 135 anos com entrega de honrarias e medalhas

Em solenidade realizada na noite da quinta-feira ,28, a Polícia Civil de Sergipe celebrou os 135 anos da instituição. A comemoração contou com a entrega de medalhas de honra ao mérito, homenagens a aposentados e apresentação realizada por músicos da própria Polícia Civil sergipana, sendo concluída com um coquetel comemorativo. O evento, que encerrou uma semana repleta de ações comemorativas, reuniu centenas de convidados e foi realizado no Auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Para o delegado-geral Thiago Leandro, o sentimento foi de gratidão e agradecimento a todos que fazem parte da Polícia Civil de Sergipe. “A Polícia Civil é uma instituição muito forte e eficaz no combate à criminalidade que, junto à SSP, demonstra uma sensação de segurança pública. Àqueles que estão chegando, desejo que entrem com muita vontade de servir a população e façam uma interação muito boa com quem já está na instituição”, enfatizou.

O secretário especial de governo, Cristiano Barreto, que também é delegado da Polícia Civil e esteve presente na solenidade representando o governador Fábio Mitidieri, expressou a alegria pelo marco de 135 anos alcançado pela instituição. “É uma festa belíssima, lindíssima, onde foram conferidos reconhecimento a pessoas que colaboram com a instituição e o crescimento da Polícia Civil. A instituição é um braço direto do Poder Judiciário e da sociedade nas investigações e pacificação da sociedade”, ressaltou.

A delegada Mariana Diniz, diretora do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), destacou que a solenidade também representou recordações da trajetória na instituição e a felicidade de integrar o efetivo da Polícia Civil. “É um momento muito feliz, da minha turma já são 23 anos, então imagine quanta coisa a gente já fez. Ao olhar o histórico da instituição, 135 anos, imagine o quanto a gente já avançou. Fazer parte da Polícia Civil de Sergipe, me dá um orgulho muito grande”, descreveu.

De acordo com a oficial investigadora Cátia Emanuelli, assessora técnica da Polícia Civil e integrante da comissão organizadora do aniversário da Polícia Civil, a solenidade veio coroar a celebração dos 135 anos da instituição. “Pensamos e elaboramos essa festa há alguns meses para que os nossos componentes da Polícia Civil pudessem comemorar. É uma honra, já é minha quarta festa em que ajudo a organizar. Comemorar é trazer para o evento aqueles que dão a vida pela população”, evidenciou.

Solenidade

Durante a solenidade que coroou o aniversário de 135 anos da Polícia Civil de Sergipe, a instituição entregou honrarias de reconhecimento ao trabalho policial aos servidores que integram e que já integraram a corporação, assim como também para autoridades que contribuem com as atividades desenvolvidas pela Polícia Civil sergipana. Após a solenidade, os convidados puderam celebrar o aniversário da instituição com um coquetel, servido no salão do TCE, local que sediou a solenidade.

ASN – foto SSP