PC CONCLUI 2 INQUÉRITOS POR ROUBO EM CARIRA; HOMEM É INVESTIGADO POR ROUBO DE UMA MOTO E CELULARES

Nesta quinta-feira, 19, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Carira, concluiu dois inquéritos contra um suspeito de roubo no município carirense. O homem já tem outras passagens policiais.

De acordo com as investigações, o primeiro inquérito foi instaurado após o suspeito roubar três aparelhos celulares em um bar, em Carira. Um dos celulares já foi recuperado com outro homem e devolvido ao seu legítimo dono. Segundo o portador do aparelho, o celular lhe foi vendido por R$ 150, enquanto a vítima pagou mais de R$ 1 mil pelo produto.

O segundo inquérito foi aberto no dia 13 de setembro deste ano, após o suspeito utilizar uma barra de ferro para roubar uma motocicleta. No mesmo dia, em posse de uma faca, o investigado tentou roubar o dinheiro de outra pessoa. As duas vítimas foram até a Delegacia de Carira e registraram Boletim de Ocorrência.

Em posse das informações, a Polícia Civil iniciou as diligências para localizar o envolvido nos crimes. Com o apoio da Polícia Militar local, o suspeito foi localizado no mesmo dia e teve a sua prisão em flagrante lavrada.

Já com o homem detido, foi apurado que ele tem passagens por crimes de ameaça e roubo majorado. Além disso, em investigações em curso, é suspeito pelos crimes de sequestro e cárcere privado de familiares, ameaça e dano.

Com a conclusão, os inquéritos policiais serão encaminhados ao Poder Judicário.

Fonte SSP