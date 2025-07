POLÍCIA CONCLUI INQUÉRITO DE MULHER QUE APLICOU GOLPES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS EM ARACAJU

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil concluiu o inquérito policial que cumpriu o mandado de prisão contra uma mulher investigada por estelionato.

Apenas uma das vítimas teve um prejuízo de R$ 250 mil com a aquisição fraudulenta de veículos com valores obtidos por empréstimos em nome de vítimas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (14).

De acordo com a delegada Lauana Guedes, inicialmente, uma das vítimas cedeu seus dados pessoais para que a investigada conseguisse realizar empréstimos. “Meses após, a investigada retornou com a informação de que não teria dado certo com nenhum dos bancos mesmo após a vítima ter recebido alguns boletos”, detalhou.

Questionado acerca desses boletos, a investigada solicitou que desconsiderasse porque esses boletos seriam possivelmente falsos e que iria cancelá-los. “Então o único intuito dessa investigada era adquirir dados e pedir que essa pessoa que estava interessada em realizar empréstimos conseguisse uma fiadora”, explicou.

Assim, a investigada obteve, além dos dados pessoais a biometria facial da vítima e da fiadora e partiu para abertura de contas bancárias. “Além de abrir conta bancária com esses documentos, ela conseguiu realizar contratos de financiamentos de veículos”, acrescentou Lauana Guedes.

Com a fraude, ela adquiria veículos e também causava prejuízo às lojas. “Foram três veículos que ela conseguiu fazer isso no nosso inquérito aqui”, ressaltou a delegada, destacando que diante da fraude reiterada, foi solicitado o mandado de prisão contra a investigada. A delegada ressalta que existem dezenas de boletins de ocorrência contra essa investigada no sistema da Polícia Civil e que muitas vítimas já acionaram a Justiça Cível para tentar reaver seus prejuízos.

A Polícia Civil solicita que outras eventuais vítimas da investigada procurem a unidade policial para o registro do boletim de ocorrência. A mulher encontra-se presa à disposição do Poder Judiciário. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP